Bilgi Küpü Yeşilova Kampüs binası 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde kapılarını açtı. Modern sınıfları ve eğitimindeki kalitesiyle göz dolduran Bilgi Küpü Okulları bu sene de eğitimde oldukça iddialı. Bilgi Küpü Okulları Kurucu Müdür Kenan Demir’in yaptığı konuşmayla başlayan açılış töreni Ortaokul Müdürü Gülsüm Özdemir’in konuşmasıyla devam etti. Tören daha sonra Onuncu Yıl Marşı’nın söylenmesiyle son buldu.
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Bilgi Küpü Okulları modern binasında
Bilgi Küpü Okulları, yeni eğitim ve öğretim dönemine merhaba derken Yeşilova Kampüs binasında eğitim verecek
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