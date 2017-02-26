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Bilgi Küpü, Türkiye Şampiyonasında

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Bilgi Küpü, Türkiye Şampiyonasında
Kocaeli Modern Pentatlon Okul Biatlomu Şampiyonasına katılan Bilgi Küpü öğrencileri, Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı

Kocaeli Modern Pentatlon Okul Biatlomu Şampiyonası 35 okul arasında Minikler, Küçükler, Yıldızlar kategorilerinde gerçekleşti. Şampiyonada Bilgi Küpü Koleji öğrencilerinden Minikler B kategorisinde Ege Uzun 1’inci, Onur Ata Cora 2’nci, Ege Sarı 3’üncü oldu. Minikler A kategorisinde Kerem Katıca 4’üncü; Küçük Erkekler kategorisinde ise Yiğit Efe Öztürk 3’üncü, Buğra Katmış 4’üncü oldu. Bilgi Küpü Koleji öğrencileri ve Beden Eğitimi Öğretmenleri Levent Azazi aldıkları derecelerle Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

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