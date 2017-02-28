Bilgi Küpü Ortaokulu Türkçe öğretmeni Sümeyye Aydın’ın 5. sınıf öğrencileri ile hazırlamış olduğu ‘Sevda Yolculuğu’ adlı şiir dinletisi geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Hayatın sıradanlığına mola vermek, yüzlerde küçük bir tebessüm bırakabilmek, gönüllere dokunabilmek, hayatın bir şiir olduğunu gösterebilmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe velilerin ilgisi de büyüktü. Herkesin kendinden bir parça bulduğu şiir dinletisinde; öğrenciler heyecan ve mutluluk duyguları içerisinde şiirlerini okurken veliler de bu güzel etkinlikte çocuklarını görmenin gururunu yaşadılar.
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Bilgi Küpü’nde unutulmaz şiir dinletisi
Bilgi Küpü Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Sevda Yolculuğu’ adlı şiir dinletisine veliler geniş katılım gösterdi
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