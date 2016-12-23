Bilgi Küpü’nün karnesi “PEKİYİ”!..

Kocaeli’nin saygın eğitim kurumlarından Bilgi Küpü Koleji, bu yıl 2’ncisini organize ettiği Yılın Spor Ödülleri’ni sahiplerine verdi. Ödülü Kocaelisporlu golcü Sinan Pektemek aldı

300 ÖĞRENCİ ANKET YAPTI

300 öğrencinin yaptığı anket sonucu Yılın Takımı Kocaelispor, Yılın Kulüp Başkanı Bahri Yavuz, Yılın Futbolcusu da Sinan Pektemek oldu. Yahyakaptan Otogar karşısında yer alan okulun konferans salonunda gerçekleşen organizasyona Kocaelispor Kulüp Müdürü İlker Uzel, Kocaelispor Alt Yapı Sorumlusu Aydın Günaydın, Kocaelispor Takım Kaptanı Hamza Mutlu, futbolculardan Oğuzhan Türkmen ile Kerem Yıldırım katıldı. Kulüpler Birliği toplantısında bulunan Bahri Yavuz törene gelemedi.

KOCAELİ’Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan organizasyon Okul Müdürü Kenan Demir’in selamlama konuşması ile devam etti. Demir, Kocaelispor’un 90’lı yıllarda şimdiki adı ile Süper Lig’de fırtına gibi estiğini belirtti. Ardından Kulüp Müdürü İlker Uzel, Başkan Bahri Yavuz adına söz aldı ve “Geçen yıl şampiyonluk sözü verdik ve sözümüzü tuttuk. Bu yıl ise Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil edeceğimizin sözünü veriyorum” dedi.

ÖRNEK EV SAHİPLİĞİ

Beden Eğitimi Azazi de organizasyonun tertiplenmesinde önemli bir paya sahip olurken, Ortaokul Müdürü Gülsüm Özdemir, İlk Okul Müdürü Çiğdem Horoz, Rehber Öğretmeni Fatma Sever, Okul Aile Birliği Başkanı Ercüment Sarıdede, Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Özlem Girgin, okul personeli ile Kocaelisporlu minik yürekler, samimiyeti ve ev sahiplikleri ile tam not aldılar. Erdem ÖVÜÇ