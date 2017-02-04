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Bilgievi öğrencileri tatilin keyfini kampta çıkardı

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Bilgievi öğrencileri tatilin keyfini kampta çıkardı
Bilgievi öğrencileri yarıyıl tatilinin keyfini düzenlenen kampta çıkardı. Öğrenciler hem eğlendi hem de devam eden eğitimlerle öğrendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olan Bilgievi öğrencileri yarıyıl tatilinin keyfini düzenlenen kampta çıkardı. Kampta dinlenen ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendiren öğrenciler ikinci eğitim dönemine şimdiden hazır olmanın ayrıcalığını yaşadı.

 

EĞİTİME DEVAM EDİLDİ

Diriliş Kampı’na konuk olan Bilgievi öğrencileri güne sabah kahvaltısı ile başladı. Ardından hep beraber sabah yürüyüşü yapan çocuklar, kartopu oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Kampta eğlencenin yanı sıra her zaman olduğu gibi eğitim de devam etti. Bilgievi eğitmenleri öğrencilerine Değerler Eğitimi başta olmak üzere kitap okuma, mental aritmetik, origami ve resim gibi etkinlikler düzenledi. Öğrenciler günün sonunda hep beraber aynı sofrada buluşarak, kendileri için hazırlanan yiyecekleri afiyetle yedi.

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