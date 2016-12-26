Bilgievlerinden Şeb-i Arus

Her yıl Aralık Ayında anılarak kutlanan Mevlana Haftası' na özel olarak, Kartepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü Bilgievi Öğrencileri tarafından hazırlanan Mevlana'yı anma ve tanıma programı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’inde gerçekleştirildi.

Çocukların muhteşem performansıyla izleyenlere duygu yüklü anlar yaşattığı programda, ney eşliğinde ebru sanatı uygulaması, Mevlana Celaleddin Rumi 'nin hayatı, Mini semazen gösterisi ve Mevlana'nın bugünümüze kadar aktarılan erdemli insan olmanın tarifini yapan 7 öğüdünün çocuklar tarafından canlandırılmasına yer verildi.

SAYGI DURUŞU

Kartepelilerin yoğun ilgi gösterdiği anma programı son dönemlerde ülkemize yapılan hain saldırılar ile şehit düşen asker ve polislerimiz için saygı duruşu ve arkasından İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Kartepe Belediyesi Bilgievi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu programı Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Müftüsü Mustafa Nurgün, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve yaklaşık 350 kişilik davetli ilgiyle izledi.