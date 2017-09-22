Bilgievleri’ne yoğun ilgi

Kaliteli eğitimin adresi Bilgievleri, vatandaşların çocukları için öncelikli tercihi olmaya devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak ilköğretim çocuklarına ücretsiz hizmet veren Bilgievleri, yıllardır sergilediği eğitim kalitesi ile vatandaşların çocukları için öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. Çok sayıda veli, bugünlerde yeni dönem için kayıtları devam eden Bilgievlerine adeta akın ediyor. Çocuklarını Bilgievlerine kayıt ettirmek isteyen anne-babalar, uzun kuyruklar oluşturuyor.

GÖLCÜK’TE BİLGİEVİ İZDİHAMI

Kayıt yoğunluğu yaşayan merkezlerden biri de Gölcük’teki Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievi oldu. Gölcüklü anne-babalar sabah saatlerinden itibaren Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievi’ne gelerek çocuklarının kayıtlarını yaptırdı. Kayıtlar sırasında Bilgievi yetkilileri tarafından vatandaşlara eğitim sistemi hakkında bilgi aktarıldı.