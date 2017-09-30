Binali Yıldırım'dan, o başkana övgü dolu sözler

AK Parti İzmit İlçe 6. Olağan kongresinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, o belediye başkanından övgüyle bahsetti.

AK Parti İzmit İlçe Kongresine katılmak üzere ilimize gelen Başbakan Binali Yıldırım, kongrede yaptığı konuşmasında İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı övgü yağmuruna tuttu. İzmit’in AK Parti siyaseti ile tanışmasının ardından büyük gelişim gösterdiğini ifade etti. Yıldırım, “İzmit'te 7 yıldır örnek ve başarılı çalışmalar yapılıyor. İzmit Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Nevzat Doğan’a da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.