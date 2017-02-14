Bingöllüler Derneği Ankara’da Zazalar ile buluşacak

Dünya Anadil Günü dolayısıyla, 19 Şubat 2017 tarihinde Ankara Meyra Palas Otel’de Zazaca Dil Günü etkinlik programı düzenlenecek.

Zaza Dil ve Kültürü’nün yaşatılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılması hususunda mücadele azmiyle gönüllü hizmet veren Zazalar, Dünya Anadil Günü münasebetiyle 19 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da bir araya gelecek. Ankara da gerçekleşecek olan programa Kocaeli Bingöllüler Derneği’ni ziyaret ederek davetiyesini veren ve etkinlik hakkında detayları paylaşan etkinlik koordinatörü Murat Bukan ve Mesut Kovalar, “Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’nun 2008 yılında yayımlanan ve yok olma tehlikesi altında olan diller arasında gösterilen Zazaca’nın da gösterilmesiyle birlikte birçok etkinlik yapılmıştır. Öncülüğünü Bingöl Zaza-Der (Zaza Dil, Kültür ve Tarih Derneği)’in üstlendiği Zazaca Dil Günü etkinlik programına Diyarbakır, Muş, Tatvan, Urfa/Siverek, Adıyaman/Gerger ve Adana Zaza-Der’in yanı sıra Avrupu’da bulunan derneklerin katılımları olacaktır. Ayrıca ülkemizin önde gelen siyasi, bürokrasi, akademisyen ve STK temsilcilerinin de katılım gösterecekleri Zazaca Dil etkiliği, 19 Şubat Pazar Günü Ankara Meyra Palas Otel’de gerçekleştirilecektir.Ankara Meyra Palas Otel’de gerçekleşecek olan Zazaca Dil Günü etkinlik programı; Zaza Dernekleri’nin organize ettikleri en geniş kapsamlı etkinlik olacak ayrıca programın içeriğinde Zazaca’ya gereken önemin devlet nezdinde verilmesi hususunda yapılacak konuşmalar ve Zazaca tiyatro, Stand-Up, Zazaca ezgilerin seslendirileceği bir gösteri olacaktır” dedi.

DEĞİRMENCİ: “ZAZACA BİR DİLDİR”

Davetlerinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan ve programın amacı hakkında bilgi veren Kocaeli Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci, “Zazaca’nın Kürkçenin lehçesi değil, kendi başına dildir.Zazaca’nın yeni oluşturulacak sivil anayasada devletimizin tarafında güvence altına alınmalıdır. Pazar günü İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yalçın Topçu,Anayasa Komisyon Başkanı Selçuk Özdağ, mevcut ve eski milletvekilleri başta olmak üzere birçok üst düzey bürokrat ve kanaat önderleri katılımıyla gerçekleşecek etkinliğe bizde gideceğiz” dedi. Değirmenci,programa katılmak isteyenler için araç ayarlayacaklarını söyledi. Nurşah ŞAHİN