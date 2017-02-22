Bingöllüler, Zaza Dili Sempozyumundaydı

Ankara’da gerçekleştirilen Zaza Dili Sempozyumuna katılan Kocaeli Bingöllüler Derneği, gecenin sonunda Bingöl Belediye Başkanı’nın elinden plaket aldı

İlimizin aktif derneklerinden olan Kocaeli Bingöllüler Derneği geçtiğimiz gün Ankara Meyra Palace Otel’de düzenlenen Zaza Dili Sempozyumuna katıldı. Çok sayıda bürokrat, işadamı ve Doğu-Güneydoğu’dan katılımcının olduğu gecede Kocaeli Bingöllüler Derneği plaket aldı. Plaketi Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci’ye takdim etti. Kocaeli Bingöllüler Derneği sempozyum öncesi ve sonrası bazı görüşme ve ziyaretler de gerçekleştirdi.