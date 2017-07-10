  • BIST 100.938
  • Altın 140,357
  • Dolar 3,6079
  • Euro 4,1101
  • Kocaeli : 29 °C
  • İstanbul : 31 °C
  • Sakarya : 29 °C

Binlerce öğretmen adayına müjde!

»
Binlerce öğretmen adayına müjde!
MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için atamaların 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvuruların 10-17 Temmuz tarihleri arasında alınacağını, atamaların ise 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kartepe’de 13 mesire alanı ruhsatlandı10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:26
  • STK’lardan İlhan Bayram’a ziyaret10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:16
  • Seçimlere adaylıklarını açıkladılar!10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:17
  • Acil kana ihtiyaç var!10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:48
  • İlk Adım Köprüsü’nün ayakları tamamlanıyor10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:47
  • Mezunlar, Down Cafe’yi çok sevdi10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:39
  • Akın: Sizlerin kalbinde yer edinmek istiyoruz10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:38
  • TRT Genel Müdürlüğüne Eren atandı10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:26
  • Kırkpınar öncesi son provadan sürpriz isim çıktı10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:22
  • Vakil aday adayının ablası ölümden döndü!10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:07
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim