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Bir anda dumanlar yükselmeye başladı!

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Bir anda dumanlar yükselmeye başladı!
Gölcük'te elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu motoru tutuşan otomobil yandı

Yangın dün gece İrşadiye Mahallesi yolunda meydana geldi. Mehmet Çakmak, yönetimindeki 54 LA 198 plakalı otomobilin motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Mehmet Çakmak aracı park ederken itfaiyeden yardım istedi. Araç, bir anda tutuşurken sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yanan otomobil itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Elektrik kontağı sonucu çıktığı belirlenen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

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