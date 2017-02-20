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Bir başkanın en zor anları...

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Bir başkanın en zor anları...
Kütahyaspor–Kocaelispor maçının devre arasında istenmeyen olaylar yaşandı.

Mücadelenin 40. dakikasında Kütahyaspor’un kapalı tribününde yer alan taraftarlar “Yönetim İstifa” tezahüratı yaptı. Bu tezahürat üzerine Kütahyaspor yönetimi ve kulüp başkanının tepkisi sert oldu. Yönetimden olduğu tahmin edilen bir kişi, Kütahya tribünlerinde bulunan Halil isminde bir taraftara seslendi ve bu taraftarı “Gel arkaya, gel! Seni var ya mahallede s..” diyerek tehdit etti.

 

TUTMAK KOLAY OLMADI

Kulüp Başkanı Ramazan Yıldırım’ı da zapt etmek kolay olmadı. Yıldırım da yaşadığı gerginliğin üzerine kendisini istifaya zorlayan bazı taraftarlara “O...ç…ları” diyerek bağırdı. Başkanı tanıyanlar “Başkanım taktığın şeye bak” diyerek başkanı Yıldırım’a sitem etti. Hatırlı kişiler ve güvenlik kuvvetleri olası bir krizin önüne geçse de gerginlik maç boyu devam etti. Başkan Ramazan Yıldırım’ın maçın ardından oldukça yorgun, bitkin ve üzgün olduğu gözlendi.

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