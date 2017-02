Mustafa Küpçü

Per Sereback, henüz 55 yaşında İsveç’li bir Elektronik mühendisi. 20 yılı aşkın bir süre büyük bir telekomünikasyon firmasında “prototip sistemler” geliştirmiş. Sereback, ileri teknoloji ürünü bilgisayar ve iletişim cihazları kullanarak, florasan lambalar altında çalışıyor, penceresi yanındaki dev antenlerin etkisi altında kalıyor ve bu nedenle her gün yüksek oranda radyasyona maruz kalıyordu.

Bir gün KANSER hastalığına yakalandığını öğrendi!

Şimdi, işi gücü bırakmış, Stockholm’den çok uzaklarda bir dağ köyünde yaşama tutunmaya çalışıyor!

Sereback diyor ki; “Tıptan haberimiz yoktu. Geliştirdiğimiz şeylerin insanlara zarar vereceğini bilmiyorduk. Biz, bir canavar yarattık!” diyor…

Her gün internet karşısında ya da “akıllı telefonları” ile her an göz göze olan insanlarımız, özellikle de gençlerimiz geldi gözümün önüne…

“Manyetik dalgalar” insan sağlığına zarar veriyor;

Beynin ürettiği melatonin uyku düzenini sağlıyor, ayrıca bir antioksidan olarak DNA’nın zarar görmesini engelleyerek kanser ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkları önlüyor. Ancak, elektromanyetik dalgalar melatonin üretimini engelliyor!

Gen bozukluğu yaratıyor. ( Kansere davet)

Hücreler arası iletişim bozuluyor, serbest radikaller artıyor.( Sonuç; Kanser!)

Ülkemizdeki egemen olan geri eğitim düzeni ve siyasetin bilime egemen olma ilkelliği, ülkemizin “teknoloji üretim” gücünü yok ediyor!

Üniversitelerimizde “bilimsel, idari ve mali özerklik” yok! Hukuk fakültelerimizde “Anayasa değişikliği” üzerine panel düzenleniyor ama yasaklanıyor!

Bu nedenlerle “teknoloji üretme” aşamasında sorun kalmıyor! Ama, başka ülkelerde üretilen teknoloji ürünlerine koşulsuz sarılıyoruz! Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız, cep telefonları ve bilgisayarlarından bir an bile uzak kalamıyorlar!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 13 ülkede, 12 bin 800 denek üzerinde 10 yıl süren ve 30 milyon dolara mal olan araştırmasının sonunda çıkan sonuç şu; “Cep telefonları beyin tümörü riskini artırıyor!”

Bilimsel araştırma yapmak, yeni ürünler üretmek güzel. Zaten, bilim ve teknolojide geri kalırsanız ekonomik ve siyasal güç olarak da geri kalırsınız. Ne var ki, her yeni teknolojik ürünün insan hayatına getirdiği kolaylıkların yansıra, kimi olumsuz sonuçları da var.

Bu olumsuzluklardan kurtulabilmek için, öncelikle “Alet kullanma kültürü” ile donatmalıyız insanlarımızı.

Çocuklarımızı, gençlerimizi bilgisayar ve telefon tutsaklığından kurtarmalıyız. Televizyonlarda bilgilendirici programlar yapılmalı, okullarda eğitim kapsamına alınmalı, veliler çocuklarına sahip çıkmalıdır.

Ama, hayatın her alanında “canavar yaratmaya uygun” bir toplumda ne kadar başarılı olabiliriz, bilinmez!..