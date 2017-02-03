Bir daha yaparsak sahamız kapanır!

Kocaelispor bu sezon İsmetpaşa’da oynadığı maçların ardından taraftarın çirkin ve kötü tezahüratı nedeni ile 4 kez disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Yeşil Siyahlılar bir daha kurula sevk edilirse ve 5. ihtar verilirse Kocaelispor’un sonraki iç saha maçında sahası kapanacak ve üzerine de 1500 lira para cezası verilecek. Ardından disiplin kuruluna her sevkte de talimatlara göre sahası kapanacak. Bu nedenle maça gelecek olan taraftarların bu yaptırımı göz önünde bulundurması gerekiyor.