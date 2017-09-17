Kocaelispor, geçen yıldan aldığı cezaları tamamladı. Sultanbeyli deplasman ve Uşak iç saha maçlarında 12. adamın destek veremediği Yeşil Siyahlılar, Tekirdağ’da da yalnız kaldı. Çorlu’da uzatmalardaki gol ile yıkılan Kocaelispor, Cumartesi akşamı Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor karşılaşmasını taraftarı önünde oynayacak. Bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıkacak olan Kocaelispor’un zorlu maçta sonundaki tek hedefi alacağı galibiyet ile üzerindeki kara bulutları uzaklaştırmak ve camianın yüzünü güldürmek.
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Bir de taraftarla görelim
Kocaelispor, geçen yıldan aldığı cezaları tamamladı. Sultanbeyli deplasman ve Uşak iç saha maçlarında 12. adamın destek veremediği Yeşil Siyahlılar, Tekirdağ’da da yalnız kaldı.
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