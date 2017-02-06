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Bir evin olsun istiyorsan: Birevim

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Bir evin olsun istiyorsan: Birevim
Milyonlarca insanın ev sahibi olması için çalışmalar yürüten Birevim, İstanbul’da Üsküdar, Pendik, Fatih, Bağcılar’dan sonra şimdi de Avcılar’da yeni şubesini açtı.

İstanbul dışında ise İzmir, Ankara ve Bursa’dan sonra Gebze şubesiyle müşteriyle buluşan Birevim, daha çok kişi ev sahibi olsun diye Türkiye’nin her bölgesine gitme hedefiyle çalışmalarını gerçekleştiriyor. 2016 yılını 12 şube ile tamamlayan Birevim, 2017’de 40 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

 

YENİ ŞUBELER

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, “Sahip olduğumuz genç ve dinamik yapımızla, ‘Bir evim olsun’ diyen milyonlarca insanın hayallerine ortak olmak için yola çıktık. İlerleyen dönemlerde İstanbul’da ve Türkiye’nin farklı illerinde daha fazla şube açacağız” dedi. Birevim Avcılar Şube: Cihangir Mah. Defne Sok. No:2 Avcılar / İstanbul, Birevim Gebze Şube: Sultan Orhan Mah. Hükümet Cad. No:133 Gebze / Kocaeli

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