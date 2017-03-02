Daha önce çanta, saat gibi hediyelerin verildiği gecede bu kez çok daha anlamlı bir hediye takdim edildi. “Bir fincan kahvenin 4o yıllık hatırı var” düşüncesi ile Kütahya’dan özel olarak getirtilen fincan takımı tüm katılımcılara dağıtılıdı, protokole de özel işlenmiş tabaklar takdim edildi. Hediyeler, günün teması ile bire bir örtüştü.
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Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı var
TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, 2017 Ustalarla Nostalji Gecesi’ne katılan tüm konuklara özel hediyeler verdi
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