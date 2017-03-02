Bir fincan kahveyi hak etmek

Yılmaz Kırlı

Spor yazarı olarak 30 yıla varan bir zamandır yerel gazetelerin ikisinde yazdım ve halen de Kocaeli gazetesinin Taraftar ekinde yazmaktayım. Gayem gördüklerimi, görebildiklerimi kaleme alarak, gençliğe bir şeyler bırakabilmek. Amacım inancım gereği “Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol” deyiminin gençliğe ve geleceğe şiar olmasından başka bir şey değildir. Çünkü bu dünya gelip geçici, asıl olan ahiret ve hesap gününün kaçınılmaz olduğudur. Bunları niye yazma gereği duyduğuma gelince. Basınımızın görsel ve yazılı her kanadının gittikçe maddeye önem verdiği inancını taşımaktayım.

Bu bağlamda ulusal gazetelerimizin dikkatten uzak, adeta “Hap yap, para kap” mantığı ile okuyucusuna hizmet ettiğini hatırlatma gereği duyduğum içindir bu yazım. Öyle ki, hemen hemen aynı hataları birçok gazetede bulabilirsiniz. Benim dikkatime takılanları sizlerle paylaştığımda o gazetenin kime ait odluğunu mutlaka anlayacaksınız.

Malum gazetenin manşetinde gözüme takılanlar:

“VARAN-1 Emekliye ek ikramiye rehberi”,

“VARAN-2 Çalışana yıllık tazminat 4426 lira”,

“VARAN-3 İşsize 1500 lira”

Ve hemen her gün üç büyük kulüp sporcularından dandik bir haber. Falan futbolcu ile kısa bir haberin yanında aşklarından seksi bir fotoğraf. Bütün bunlar okuyucunun dikkatini çekmek ve haksız kazanç temin etmek içindir. Çünkü diğer sayfalardaki yazılar bunu açıkça bize gösteriyor. Örnek mi “Yılmaz”ın yazılış böyle iken onlar “Yılamaz” şeklinde yazmışlar. Böyle hatalar onlarca. Beni rahatsız eden böyle yazılar spor sayfalarında sürmanşet bir hata ile bize merhaba diyor! “FIRTINA ÇIKTI… SALON İDMANDA!” Salon mu idmanda, yoksa idman mı salonda? Ne dersiniz? Mantık şu “Akşam olsun eve gidelim, aybaşı gelsin maaş alalım”.

Bunun adı yazıktır, ayıptır, günahtır. Gençliğe ve geleceğe hiç mi değer vermiyorsunuz? Yazıklar olsun. Şahsen bundan sonra o gazeteyi elime alırsam elim kırılsın. Tabii şimdi olaya başka bir gözle bakanlar beni kınayacaklar.” 75 kuruş vermedin de ne oldu?” diyenler bile çıkacaktır. İşte asıl mesele burası. “Hak edecek ve ettiğinin karşılığını hem bu dünyada hem de ahirette alacaksın. Tabii bu bir inanç meselesi. Arif olan anlar. Haksız kazanç insanı hiç ummadığı yere götürür. İyi ve güzel yerlerde buluşmak umuduyla yazıma son yayınlanan kitabımdan bir şiirle son vermek istiyorum. Kalın sağlıcakla.

BİR FİNCAN KAHVE

Kırk yıl hatırı var,

Öyle diyorlar da, neden?

Manası çok derin.

Ah bir anlayabilsen!

Madde elden gidiyor zannediyorsun,

Halbuki manayı kaybettik!

Kaybediyoruz, sen ve ben.

O kahve ki, sadakatti,

Ahde vefa vardı onda.

Menfaat mi? Hadi canım,

İtibar edenlere diyorlardı budala!

Şimdi gel içelim kahvemizi,

Sevelim, sevilelim her birimizi.

Umulur ki kurtarırız, akıbet ve ahiretimizi!