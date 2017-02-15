Bir garip lig…

Hakan Yağcıoğlu

3.Lig…

Hele hele 1.Grup gerçekten garip…

Sancaktepe, haftalardır puan kaybediyor ve aradaki fark eriyip bitiyor…

Benim tahminimde olduğu gibi Altay büyük bir sıçrama içerisinde…

Sezon sonunda da tablo böyle gidecek gibi gözüküyor…

Büyük fırsatlar kaçıran Kocaelispor ise, yine Play-Off hattında ve zirveyi zorluyor…

Kimin hangi hafta ne yapacağı belli değil…

Kocaelispor’u yenen Van dün sahada yok…

Ligin altı da yanıyor…

Play-Off zorlayan ekiplerden Ankara Demir, Kocaelispor’u yenebilen kupa beyi Kızılcabölük’ü dün kendi sahasında hapsediyor…

Yani…

Bu kavga sezon sonuna kadar böyle sürer gider…

Lamı cimi yok…

Birlik…

Beraberlik…

Kenetlenme ortamında olmalıyız…

Kocaelispor’un takılmasını bekleyen rakiplere aman vermemeliyiz…

İç barışla yola devam etmeliyiz…

Burada bütün iş yönetim kuruluna düşüyor…

Takım kırk yılda bir takılsa da kazanmaya devam ediyor…

Kolay yenilmiyor…

Bu ortamda disiplini elden bırakmadan, son maça kadar mücadele etmeliyiz ve kazanmalıyız…