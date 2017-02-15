  • BIST 87.918
  • Altın 144,828
  • Dolar 3,6860
  • Euro 3,8850
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 3 °C
  • Sakarya : 3 °C

Bir garip lig…

» »
Hakan Yağcıoğlu

3.Lig…

Hele hele 1.Grup gerçekten garip…

Sancaktepe, haftalardır puan kaybediyor ve aradaki fark eriyip bitiyor…

Benim tahminimde olduğu gibi Altay büyük bir sıçrama içerisinde…

Sezon sonunda da tablo böyle gidecek gibi gözüküyor…

Büyük fırsatlar kaçıran Kocaelispor ise, yine Play-Off hattında ve zirveyi zorluyor…

Kimin hangi hafta ne yapacağı belli değil…

Kocaelispor’u yenen Van dün sahada yok…

Ligin altı da yanıyor…

Play-Off zorlayan ekiplerden Ankara Demir, Kocaelispor’u yenebilen kupa beyi Kızılcabölük’ü dün kendi sahasında hapsediyor…

Yani…

Bu kavga sezon sonuna kadar böyle sürer gider…

Lamı cimi yok…

Birlik…

Beraberlik…

Kenetlenme ortamında olmalıyız…

Kocaelispor’un takılmasını bekleyen rakiplere aman vermemeliyiz…

İç barışla yola devam etmeliyiz…

Burada bütün iş yönetim kuruluna düşüyor…

Takım kırk yılda bir takılsa da kazanmaya devam ediyor…

Kolay yenilmiyor…

Bu ortamda disiplini elden bırakmadan, son maça kadar mücadele etmeliyiz ve kazanmalıyız…

Bu yazı toplam 62 defa okunmuştur.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
YAZARLAR
SPOR YAZARLARI
SİNEMALAR
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
FOTO GALERİ
12345678
VİDEO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim