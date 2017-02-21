Bir İstanbul çilesi…

Mustafa Küpçü

İstanbul, bu ülkenin en gözde kenti.

622 yıllık Osmanlı’nın Sarayları, Köşkleri, tarihi yapıları ve zengin tarihi arşivi ile bir “kültür kentidir” İstanbul.

Ne yazık ki, “hoyrat ellerde” kaldı İstanbul.

“Dağı taşı altındır” diye, insaf dışı bir sömürü ile bugünlere geldi. Cumhurbaşkanımız bile İstanbul’un düştüğü bu kötü yoldan şikayetçi!

Gökdelenler, kıyıları işgal ya da ormanlara tecavüz eden çok katlı rezidanslarla doldu taştı İstanbul.

Her gökdelen yeni yüzlerce insan ve yüzlerce otomobil demek.

Bu yüzden İstanbul’un trafiği insanı helak ediyor.

Geçtiğimiz hafta, yolum İstanbul’a düştü. İzmit’ten-otoyol sonundaki gişelere varışım bir saati biraz geçti. Artık otoyol da sakin değil!

Gişelerden sonra, Kadıköy sapağına girdim. Öylesine bir trafik yoğunluğu ki, Harem’e varmam tan bir buçuk saat sürdü!

Binlerce otomobil, otobüs ve diğer aracın bir araya geldiği bu alanda debriyaj baskı plakalarının canına okunuyor! Yakılan yakıtın külfeti de cabası.

Sonra Harem’den araba vapuru ve Bakırköy’e varış.

Güç bela bulduğum cadde üstü park yeri için yaklaşık yarım saat için ödediğim 7 TL. de az değil hani.

Dönüşte, arabamda sevgili torunum da var. “Baba Avrasya Tüneline girelim” diyor oğlum. Gözü karartıp giriyorum. Tek gidiş için peşinen 16.60 ödüyorum. Çok kısa bir sürede Göztepe’ye çıkıyoruz. Oğlum; “Baba, AKP’yi eleştiriyorsun ama bu güzelliği de takdir edersin herhalde” diyor!

Elbette, güzel bir iş. Ama İstanbul’u bunca yapıyla doldurup “rant merkezi” yapan ve “trafik kaosuna” neden olanlar, bir ölçüde de olsa çözüm getirmelidirler. Avrasya Tüneli’ni “Yap-İşlet-Devret” yöntemiyle bir Güney Kore firması yapmış! Maliyeti 1.3 milyar dolar. Ama adamlar 24 yıl 5 ay boyunca işletecekler! Üstelik, günde 68 bin 500 araç geçişi garanti edilmiş! Günde bu kadara araç geçmezse, farkı Devlet bütçesinden ödeyecekler!

Gebze’ye geliyoruz. Bu kez ben, “haydi sizi Osmangazi Köprüsünden geçireyim. Zaten geçsek de geçmesek de bedelini yine biz ödüyoruz” diyorum!

Günlerden Perşembe ve köprüden tek tük araç geçiyor!

Oysa, günde 40 bir araç geçişi için garanti verilmiş!

Maliyeti 1.2 milyar dolar.

Adamlar 16 yıl boyunca işletecekler. Sonunda 12.7 milyar dolar ödemiş olacağız!

Siyasi iktidarlar, ülkeye ve vatandaşına hizmet etmek için görevlidirler. Elbette yol, köprü, havaalanı, baraj, santral yapacaklar. Ama, dünya kapitalist düzeninin “katmerli sömürü düzeni” ile değil!

Devlet, yatırıma para ayıramıyor, sürekli borçlanıyor, bütçenin önemli kısmını borç faizine ödüyor, bütçe açık veriyor, sen dünya kapitalist düzeninin egemenlerine tatlı karlar sağlamakla meşgulsün!

İstanbul’da gökdelen inşaatları sürüyor.

Güzelim boğaz kıyıları da günden güne betonlaşıyor! İstanbul hala yeni nüfus ve araç transferi yapıyor! İstanbul’un ulaşım-trafik sorunları bitmeyecek! Yeni köprülere ihtiyacımız olacak. Göreceksiniz yine YAP-İŞLET-DEVRET yöntemi ile yapılacak ve bizim “yeni efendilerimiz” olacak!

Torunlarımız bile o efendilere olan borçlarımız için çalışacaklar!

Allah bizi ıslah etsin!