Bir İzmitli gitti bir İzmitli geldi

TFF 1. Lig takımlarından Manisaspor’da kısa bir süre önce başarılı orta saha oyuncusu Eray Ataseven Süper Lig takımlarından Akhisar Belediyespor’a transfer olmuştu

Manisa’nın Siyah Beyazlı temsilcisi İzmitli başka bir futbolcuyu, Kocaelispor’un alt yapısında yetişen, A takımında da forma giyen Berkay Samancı’yı renklerine bağladı. Son olarak Kocaelispor’un kardeş takımlarından Adana Demirspor’da oynayan Berkay yeni takımında başarılı olmak istediğini ifade etti. 28 yaşındaki İzmitli futbol kariyerinde 190 profesyonel maça çıktı ve hiç kırmızı kart görmedi.