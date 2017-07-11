Kaza, Körfez Yukarı Hereke Mahallesi Kışladüzü mevkiinde meydana geldi. Veysi Turan idaresindeki 41 P 4420 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Ahmet Çalık idaresindeki motosiklet çarpıştı. Motosiklet çarpışmanın etkisi ile yol kenarına savruldu. Kazada ağır yaralanan Ahmet Çalık, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Çalık yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dün de Kandıra Gölcük ve Başiskele ilçelerinde meydana gelen 3 motorsiklet kazasında 3 kişi yaşamını yitirmişti.
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Bir motosiklet kazası ve bir ölüm daha...
Körfez'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü 32 yaşındaki Ahmet Çalık yaşamını yitirdi
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Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim