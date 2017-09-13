Bir okuldan fazlası TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi

İlimizin güzide eğitim kurumlarından TED Kocaeli Koleji, bu yıl eğitime başlayacak olan TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi’nin açılışı önceki gün gerçekleşti.

Yetiştirdiği öğrencilerle Türkiye’nin aydınlık geleceğine ışık tutan TED Kocaeli Koleji, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokulun ardından şimdi de Lise eğitimiyle Türkiye’nin geleceğini hazırlamaya devam ediyor.

TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi’nin açılış törenine Maarif Müfettişleri Başkanı Volkan Ağyel, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Cemil Akkaya, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, TED Kocaeli Koleji Genel Koordinatörü Rasim Aydoğuş, TED Kocaeli Koleji Kurucu Temsilcisi Nilgün Çelebi, TED Kocaeli Lise Müdürü Hatice Eser başta olmak üzere öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti.

“UZAĞA GİTMEK İSTİYORSAN BİRLİKTE YÜRÜ”

Programın açılış konuşmasını yapan TED Kocaeli Lise Müdürü Hatice Eser, “Yaşam bitmeyen bir okul. 90 yıl önce yanan eğitim meşalesini 2015 yılından beri Kocaeli’de yakmaya devam ediyoruz. ‘Eğer hızlı gitmek istiyorsan yalnız git, uzağa gitmek istiyorsan birlikte yürü’ atasözündeki gibi biz birlikte yürüyoruz. Bugün son halkamız olan TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi’ni açmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

48 BİN BURSLU ÖĞRENCİ

TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi’nin açılışına hepiniz hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan TED Kocaeli Koleji Genel Koordinatörü Rasim Aydoğuş,” 38 okulu, TED Üniversitesi, 3 temsilciliği, öğrenci yurtları, 16 mezunlar derneği, 12 spor kulübü, düşünce kuruluşu (TED-MEM) ve 48 Bin burslu öğrencisi ile büyük bir aileyiz Mustafa Kemal Atatürk bir sözüyle devam etmek istiyorum. “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

“ÜLKEMİZE, KENDİMİZE HAYIRLI OLSUN”

TED Kocaeli Koleji Kurucu Temsilcisi Nilgün Çelebi, “TED bünyesinde bulunmanın gururunu yaşıyorum. Yaşama dair kavramlar geliştirmeyi burada öğrendim. TED kurumsal kültürü ile Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı, gelecek nesli kendilerine emanet ettiğini bilen, akla ve bilime inanan gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir.öğrencilerimize duyduğumuz güvenle onları en iyi üniversitelere göndermeyi hedefliyoruz. TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi’nin açılışı kentimize ülkemize hayırlı olsun” dedi.

“TED KOLEJİ İLİMİZE DEĞER KATTI”

Eğitim olmazsa olmazımız diyen Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Cemil Akkaya,” ülkemizin kalkınması ancak eğitimle olur. TED Kolejinin açılması ilimize ülkemize çok fazla değer kattı. Kolejin ilçemizde açılması ise onur veriyor. Son zamanlarda ülkemizde çeşitli sıkıntılar yaşandı. Artık öğrencilerimizi daha donanımlı yetiştirmek zorundayız. Ülkemizi yıkmak isteyen aç kurtlar bekliyorlar. Öncelikle Atatürk ilkelerine bağlı, soran sorgulayan gençler yetiştirmeliyiz.Gençlerimize güvenelim ve onlara fırsat vereli. TED Kocaeli açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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TED KOCAELİ KOLEJİ ÖZEL ANADOLU LİSESİ’NİN HAZIRLIK SINIFI YOK

TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi, ‘Anadolu Lisesi’ statüsünde dört yıllık bir lise olacak. Hazırlık sınıfı açılmayacak, çünkü öğrenciler hafta içi yoğunlaştırılmış ders saatleri ve hafta sonu düzenlenecek İngilizce Destek Programı ile yetiştiriliyorlar.

BİR OKULDAN FAZLASI

Her geçen gün eğitim alanında kalitesini geliştirerek yatırımlarını sürdüren TED Kocaeli Koleji; çağdaş eğitim felsefesi ile Kocaeli’de eğitim anlayışına damga vurmaya devam ediyor. Cumhuriyet ile yaşıt eğitim felsefesi ile değişen dünyaya uyum sağlayan TED Kocaeli Koleji, artık “Anadolu Lisesi” statüsünde eğitim vermeye başlayacak. Gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayan bu eğitim kurumu bir okuldan fazlası olduğunu yetiştirdiği öğrenciler ile ispat ediyor. Sadece bir okuldan ibaret olmayan TED Kocaeli Koleji, geleneği ve vizyonu ile Türkiye’nin aydınlık geleceğine önemli bir katkı sağlıyor.

BİLİM İNSANI OLMAYA ADAY ÖĞRENCİLER

Lise eğitim programı kapsamında uluslararası bir vizyona sahip olan TED Kocaeli Koleji öğrencileri aynı zamanda bir “Bilim İnsanı Adayı” olma ayrıcalığı kazanıyor. “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” olarak bilinen BİY Programı kapsamında fen bilimleri alanında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş öğrenciler yetiştirilmesi hedefleniyor. Akademik başarısı yüksek öğrenciler üstün nitelikli bilim insanları olarak yetiştirilmek üzere bilimsel çalışmalara yönlendiriliyorlar. Sunduğu fırsatlar, gerçekleştirilen etkinlikler ve vizyonu ile yeni nesil “dünya vatandaşı” anlayışına farklı bir bakış açısı getiren TED Kocaeli Koleji ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu bilim insanı profilini dolduracak öğrenciler yetiştirmeye Lise eğitiminden başlanması gerektiğine inanmış bir eğitim kurumu.

GELECEĞİN AZİZ SANCARLARI BURADA

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın entelektüel birer birey olmaları için her detayı düşünen TED Kocaeli Koleji farklı eğitim anlayışı ile dünya standartlarında bir eğitim kurumu olmuş durumda. Özellikle lise konusunda oldukça titiz bir çalışma gerçekleştiren yetkililer, öğrencilerin günümüz teknolojisinden faydalanması için ellerinden geleni yapıyor. Derslerde ve laboratuvarlarda kullanılan teknolojik araç ve gereçler ile öğrencilerin öğrenme yolculuğuna olumlu katkı sağlanıyor. Böylece geleceğin Aziz Sancar’ları kariyer basamaklarını TED Kocaeli Koleji’nde tırmanmaya başlıyor.

ÖZEL İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Dünya standartlarında bir eğitim kurumunun olmazsa olmazı yabancı dil eğitimidir. TED Kocaeli Koleji’ni diğer eğitim kurumlarından bir adım öne çıkartan faktörlerin başında ise yabancı dil eğitimi geliyor. Yabancı dil eğitiminde dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversitesi ile iş birliği yapıldı. Böylece TED Kocaeli Koleji öğrenceleri Cambridge International Examinations tarafından uygulanan Cambridge IGCSE sınavına girerek İngilizcelerini uluslararası düzeyde tescil ettirme hakkı kazanabiliyorlar.

Öğrenciler ikinci yabancı dil dersleri olan Almanca’da FIT sınavlarına ve İspanyolca’da da DELE sınavlarına hazırlanıyor.

9 ve 10. müfredatı okuyan, okuduğunu anlayan ve yazma becerileri en üst düzeyde olan bireyler yetiştirmek için Cambridge Ana Dili Türkçe dersi ile destekleniyor.

İŞLETME VE TEKNOLOJİ EĞİTİM KONSEYİ PROGRAMI (BTEC)

Bir meslek edindirme programı olan BTEC, akademik gerekliliklerin yanı sıra iş dünyasının beklentilerini de göz önünde bulundurur. MEB onaylı olan BTEC dersleri, ortaokul ve lise düzeyinde Türkiye’de ilk kez TED Okullarında uygulanmaktadır. Türkiye’de üniversite giriş sisteminde beklenen değişikliğin gerçekleşmesi durumunda, bu programa katılan öğrenciler, gitmek istedikleri üniversite ve bölümlere giriş sürecinde güçlenmektedir. Aynı zamanda, İngiltere, Avrupa ve Avusturalya üniversitelerinde eğitim fırsatı da bulabilmektedirler. Bu ders yılında TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi’nde BTEC Sanat ve Tasarım dersi verilecek.

YURTDIŞINDA EĞİTİM FIRSATI

Sınırların kaldırılıp, şirketlerin bayraklaştığı günümüz dünyasında eğitimin de küresel bir boyut kazanması TED Kocaeli Koleji yetkililerinin gözünden kaçmamış. TED ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma sayesinde TED Kocaeli Koleji öğrencileri bir ay, bir dönem veya bir akademik yılı Kanada liselerinde geçirme fırsatını yakalıyor. Bu programa katılan öğrenciler genç yaşta kendi ayakları üzerinde durabilme fırsatının yanı sıra çift diploma hakkı ve Kanada’da yükseköğrenim imkânı kazanıyor.

TED Kocaeli Koleji hakkında daha fazla bilgi almak için 0262 281 41 41 numaralı telefonu tuşlayabilir ya da www.tedkocaeli.k12.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir gelecek projesi olan TED, çocuğunuzun geleceğini doğru hazırlamanız için sizleri bekliyor.

Nurşah ŞAHİN