  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli : -4 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 1 °C

Birbirlerine ihtiyaçları var

»
Birbirlerine ihtiyaçları var
Kocaeli takımları arasında Gebzespor’un 14, Çayırovaspor’un da 12 puan gerisinde kalan Hereke Yıldızspor ligde kalmak için Gebze ya da Çayırovaspor’un üst lige çıkmasını bekliyor ve arzuluyor.

Eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse Hereke Yıldızspor statü gereği ligi amorti etme şansı yakalayacak.

 

ONLAR DA BU MAÇLARI BEKLİYOR

Ancak Kırmızı Yeşillilerin son iki sırada da yer almaması gerekiyor. Eğer bu olursa, Gebze ya da Ova 3. Lig’e çıksa da Hereke sorgusuz sualsiz Süper Amatör Lig’e düşecek. Hereke’nin Edirne deplasmanı ile Velimeşe ve Sultangazi iç saha maçlarını Gebze ve Çayırova da yakından takip edecek. Kısacası iki tarafın da ligin sonuna kadar bir birine ihtiyacı olacak.

 

Hereke Yıldızspor’un kalan maçları

Kartal Bulvar (D)

Bozüyük Vitra

Edirnespor  (D)

E.Velimeşe

Lüleburgaz Y. (D)

Sultangazi

B.Tuna  (D)

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Birlikspor, İzmir’den şen dön!18 Şubat 2017 Cumartesi 09:27
  • 1.Küme A ve B’de nefesler tutuldu18 Şubat 2017 Cumartesi 09:24
  • Süper A’da müthiş maçlar18 Şubat 2017 Cumartesi 09:16
  • 2.küme’de gollü açılış18 Şubat 2017 Cumartesi 09:14
  • 50. Yıl zor da olsa kazandı18 Şubat 2017 Cumartesi 09:11
  • Yahyakaptan güldü18 Şubat 2017 Cumartesi 09:09
  • İbni Sina kazandı, ama..?18 Şubat 2017 Cumartesi 09:07
  • Ford Otosan FARKINI ortaya koydu18 Şubat 2017 Cumartesi 09:03
  • Uzuntarla şimdi çok daha güçlü18 Şubat 2017 Cumartesi 09:01
  • Futbolda “Çin Çılgınlığı” en iyi böyle işlenir!18 Şubat 2017 Cumartesi 08:59
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim