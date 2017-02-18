Birbirlerine ihtiyaçları var

Eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse Hereke Yıldızspor statü gereği ligi amorti etme şansı yakalayacak.
ONLAR DA BU MAÇLARI BEKLİYOR
Ancak Kırmızı Yeşillilerin son iki sırada da yer almaması gerekiyor. Eğer bu olursa, Gebze ya da Ova 3. Lig’e çıksa da Hereke sorgusuz sualsiz Süper Amatör Lig’e düşecek. Hereke’nin Edirne deplasmanı ile Velimeşe ve Sultangazi iç saha maçlarını Gebze ve Çayırova da yakından takip edecek. Kısacası iki tarafın da ligin sonuna kadar bir birine ihtiyacı olacak.
Hereke Yıldızspor’un kalan maçları
Kartal Bulvar (D)
Bozüyük Vitra
Edirnespor (D)
E.Velimeşe
Lüleburgaz Y. (D)
Sultangazi
B.Tuna (D)