Birbirlerine ihtiyaçları var

Kocaeli takımları arasında Gebzespor’un 14, Çayırovaspor’un da 12 puan gerisinde kalan Hereke Yıldızspor ligde kalmak için Gebze ya da Çayırovaspor’un üst lige çıkmasını bekliyor ve arzuluyor.

Eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse Hereke Yıldızspor statü gereği ligi amorti etme şansı yakalayacak.

ONLAR DA BU MAÇLARI BEKLİYOR

Ancak Kırmızı Yeşillilerin son iki sırada da yer almaması gerekiyor. Eğer bu olursa, Gebze ya da Ova 3. Lig’e çıksa da Hereke sorgusuz sualsiz Süper Amatör Lig’e düşecek. Hereke’nin Edirne deplasmanı ile Velimeşe ve Sultangazi iç saha maçlarını Gebze ve Çayırova da yakından takip edecek. Kısacası iki tarafın da ligin sonuna kadar bir birine ihtiyacı olacak.

Hereke Yıldızspor’un kalan maçları

Kartal Bulvar (D)

Bozüyük Vitra

Edirnespor (D)

E.Velimeşe

Lüleburgaz Y. (D)

Sultangazi

B.Tuna (D)