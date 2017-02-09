Birleşik Metal-İş, Bekaert temsilcilerini görevden aldı

İzmit'te bulunan Bekaert fabrikasındaki 3 sendika temsilcisi, Birleşik Metal-İş merkezi tarafından görevden alındı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Merkez Yönetimi, İzmit'te bulunan Bekaert fabrikasında işçilerin oylarıyla seçilen 3 temsilcinin hepsini görevden aldı. Buna tepki gösteren işçiler şube binasına giderek kendilerine açıklama yapılmasını istedi. Temsilciler Kurulu’na katılmadıkları gerekçesiyle temsilcilerin görevden alındığını söyleyen işçiler, bu açıklamaya tepki göstererek genel merkez yöneticilerinin kendilerine açıklama yapmasını istedi. Bunun üzerine Sendika Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun da katıldığı ir toplantı yapılacak. Serkan BORLAK