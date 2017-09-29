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Birlik gençlerle hazırlık maçı yaptı: "0-2"

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Birlik gençlerle hazırlık maçı yaptı: "0-2"
Kocaeli Birlikspor’da Sarıyer maçında uzun süre oynayan futbolcular yenileme antrenmanı yaparken, diğerleri U-19 takımıyla hazırlık maçı yaptı

Maçta Berat Demir’in kafa golleriyle A takım galip geldi

 

HEM MAÇ… HEM İDMAN…

Yoğun maç trafiğinde yarın İnegölspor deplasmanına gidecek olan 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, çarşamba günü deplasmanda 2-1 kaybettiği lig maçının ardından hiç ara vermeden çalışmalara başladı. Sarıyer maçında uzun süre oyunda kalan futbolcular, önceki gün Alparslan Türkeş Stadı’nda yenileme antrenmanı yaptı. Maçta kısa süre forma bulan, kulübede oturan ve kadroya giremeyen oyuncular ise yan sahada U-19 takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

 

2 GOL DE BERAT’TAN

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada ilk yarı ‘gol’ sesi çıkmadı. Genç oyuncuların kıran kırana geçen mücadelesinde eşitliği bozan taraf A takım oldu. Santrfor Berat Demir’in kafa golüyle 65.dakikada öne geçen A takım sonrasında U-19 takımının gol arayışlarına da izin vermedi. Yine Berat Demir ile bir kez daha kafa golü bulan A takım karşılaşmadan 2-0 üstün ayrıldı. Kulüp başkanı Erhan Yılmaz da maçı yöneticilerle birlikte izledi.

 

A TAKIM:2-U19 TAKIMI:0

A TAKIM: Muhammed (Batuhan), Sergen, Atakan, Özgür, Yusuf, Talha, Faruk, Demirhan (Kerem), Berke (Emir), Yasin, Berat Demir.

U-19 TAKIMI: Onurcan (Hüseyin), Samet, Osman, Serdar, Alihan (Ege), Yunus Özkan (Mehmet), Ayberk (Yusuf Köksal), Abdullah (Emrullah), Taha (Vahit), Batuhan (Mustafa), Cüneyt

GOLLER: Berat Demir (dk.65, dk.82)

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