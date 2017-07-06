Birlikli Burak da Fethiyespor'da!

Fethiyespor, Kocaeli Birlikspor’dan stoper 30 yaşındaki Burak Keskin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gökhan, Mutlu, Uğur, Teknik Direktör Fatih Akyel’den sonra Birlikspor’da yaprak dökümü Burak Keskin ile sürdü, devamı gelecek.Ligde sportif başarıya ulaşmak adına takımda yenilemeye giden Fethiyespor Kocaeli Birlikspor da forma giyen başarılı stoper Burak Keskin ile anlaştı. Kulüp Binasında kendisini Fethiyespor’a bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi imzalayan 30 yaşındaki başarılı oyuncu, Fethiyespor da başarı yaşamak için ve başarı hedefinin Fethiyespor’da olduğunu gördüğü için Fethiyespor’u seçtiğini söyledi.