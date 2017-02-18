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Birlikspor, İzmir’den şen dön!

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Birlikspor, İzmir’den şen dön!
Kocaeli Birlikspor, Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup 23. Hafta karşılaşmasında Bucaspor’a konuk olacak.

22 haftada 40 puan toplayan Kocaeli Birlikspor, Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup 23. Hafta karşılaşmasında 30 puanlı Bucaspor’a konuk olacak ve zorlu mücadele Yeni Buca Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşmayı İstanbul’dan Burak Taşkınsoy yönetecek.

 

SINIRDA 4 FUTBOLCU VAR

Tedavisi süren Burak Keskin’in kadroda yer almadığı Kırmızı-Beyazlılar’da 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kaptan Fatih Öztürk, Mehmet Gürkan Öztürk, Uğur Daşdemir ve Uğur Işıkal’ın 3’er sarı kartı bulunuyor. Cezalı oyuncunun bulunmadığı Birlikspor’da hedef iyi oyun ve eve 3 puanla İzmit’e dönmek.

 

2. LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU

           TAKIMLAR                                                O    G   B  M    A    Y     P

1

BB Erzurumspor

22

12

7

3

42

19

43

 

2

İstanbulspor

21

13

2

6

27

13

41

 

3

Amed Sportif

22

12

5

5

32

21

41

 

4

Kocaeli Birlikspor

22

12

4

6

24

18

40

 

5

Keçiörengücü

22

11

5

6

39

29

38

 

6

Sivas Belediyespor

22

10

6

6

29

22

36

 

7

Bucaspor

22

10

3

9

27

31

30

-3

8

Nazilli Belediyespor

22

8

6

8

22

28

30

 

9

Zonguldak Kömürspor

22

7

8

7

28

24

29

 

10

Pendikspor

22

8

5

9

22

25

29

 

11

Fethiyespor

22

7

7

8

24

26

28

 

12

Konya Anadolu Selçukspor

22

8

2

12

18

28

26

 

13

Kahramanmaraşspor

22

6

7

9

23

29

25

 

14

Fatih Karagümrük

22

6

5

11

21

27

23

 

15

Anadolu Üsküdar 1908

22

5

8

9

19

27

23

 

16

Hacettepe Spor

21

5

7

9

20

21

22

 

17

Büyükçekmece Tepecikspor

22

6

4

12

22

33

22

 

18

Ofspor

22

4

3

15

18

36

15

 

 

YARININ PROGRAMI

 

BB Erzurum

Ofspor

 

F.Karagümrük

Sivas Belediye

 

Anadolu Üsküdar

Kahramanmaraş

 

B.Tepecikspor

Konya Anadolu

 

Bucaspor

KOCAELİ BİRLİKSPOR

 

Fethiyespor

Pendikspor

 

İstanbulspor

Nazilli Bel

 

Keçiörengücü

Hacettepespor

 

Zonguldak Kömür

Amed Sportif

 

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