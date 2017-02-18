Birlikspor, İzmir’den şen dön!

22 haftada 40 puan toplayan Kocaeli Birlikspor, Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup 23. Hafta karşılaşmasında 30 puanlı Bucaspor’a konuk olacak ve zorlu mücadele Yeni Buca Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşmayı İstanbul’dan Burak Taşkınsoy yönetecek.
SINIRDA 4 FUTBOLCU VAR
Tedavisi süren Burak Keskin’in kadroda yer almadığı Kırmızı-Beyazlılar’da 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kaptan Fatih Öztürk, Mehmet Gürkan Öztürk, Uğur Daşdemir ve Uğur Işıkal’ın 3’er sarı kartı bulunuyor. Cezalı oyuncunun bulunmadığı Birlikspor’da hedef iyi oyun ve eve 3 puanla İzmit’e dönmek.
2. LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1
BB Erzurumspor
22
12
7
3
42
19
43
2
İstanbulspor
21
13
2
6
27
13
41
3
Amed Sportif
22
12
5
5
32
21
41
4
Kocaeli Birlikspor
22
12
4
6
24
18
40
5
Keçiörengücü
22
11
5
6
39
29
38
6
Sivas Belediyespor
22
10
6
6
29
22
36
7
Bucaspor
22
10
3
9
27
31
30
-3
8
Nazilli Belediyespor
22
8
6
8
22
28
30
9
Zonguldak Kömürspor
22
7
8
7
28
24
29
10
Pendikspor
22
8
5
9
22
25
29
11
Fethiyespor
22
7
7
8
24
26
28
12
Konya Anadolu Selçukspor
22
8
2
12
18
28
26
13
Kahramanmaraşspor
22
6
7
9
23
29
25
14
Fatih Karagümrük
22
6
5
11
21
27
23
15
Anadolu Üsküdar 1908
22
5
8
9
19
27
23
16
Hacettepe Spor
21
5
7
9
20
21
22
17
Büyükçekmece Tepecikspor
22
6
4
12
22
33
22
18
Ofspor
22
4
3
15
18
36
15
YARININ PROGRAMI
BB Erzurum
Ofspor
F.Karagümrük
Sivas Belediye
Anadolu Üsküdar
Kahramanmaraş
B.Tepecikspor
Konya Anadolu
Bucaspor
KOCAELİ BİRLİKSPOR
Fethiyespor
Pendikspor
İstanbulspor
Nazilli Bel
Keçiörengücü
Hacettepespor
Zonguldak Kömür
Amed Sportif