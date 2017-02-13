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Birlikspor “sessiz”

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Birlikspor “sessiz”
Deplasman galibiyetiyle moralli bir hafta geçiren Kocaeli Birlikspor evinde Fatih Karagümrük’e takıldı. 1 puana oynayan Karagümrük istediğini alırken, Birlikspor bir türlü gelmeyen golle beraberliğe razı oldu

Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup 22. Hafta karşılaşmasında Kocaeli Birlikspor, evinde Fatih Karagümrük A.Ş.’yi ağırladı. Sezonun ilk yarısında 1-1 beraberlikle biten maçın rövanşında 3 puan almak için sahaya çıkan Kocaeli Birlikspor umduğunu bulamadı. Alparslan Türkeş Stadı’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz gol yollarında etkili olamadı. Oyunda üstünlük kuran Kırmızı-Beyazlılar geliştirdiği ataklarda son vuruşlardan sonuç alamadı. Fatih Karagümrük’ün de tehlikeli atağının olmadığı ilk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

 

ATAK VAR, GOL YOK

İkinci yarıda daha etkili oyun sergileyen Kocaeli Birlikspor üst üste ataklar geliştirdi. Birçok oyuncusunun rakip kaleyi yokladığı maçta “gol” sesi Onur Garip’ten geldi ancak hakemin ofsayt bayrağının havada olması nedeniyle sevinç çok kısa sürdü. Gol arayışını ve baskın oyununu sürdüren temsilcimiz kontr-ataktayken Karagümrüklü oyunculara yakalandı. Kalesinde ciddi bir tehlike yaşayan temsilcimiz +5 dakikalık uzatma süresinde de sonuca ulaşamadı. Karşılaşma orta hakem Ferhan Kestanlıoğlu’nun bitiş düdüğüyle golsüz sona erdi.

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