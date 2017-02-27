Birlikspor’a Of şoku!

Rakiplerinin birbiriyle oynadığı haftada ligin sonuncusu Ofspor’a son dakikada yediği golle mağlup olan Kocaeli Birlikspor şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Liderle puan farkı 6’ya çıktı

EKSİKLER YANSIYOR

Kocaeli Birlikspor, Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup 24. Hafta karşılaşmasında ligin son sırasındaki Ofspor A.Ş.’yi konuk etti. Sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Burak Keskin ve sarı kart cezalısı kaleci Fatih Öztürk’ün oynayamadığı maçta Gökhan Meral, Mehmet Gürkan Öztürk, Uğur Işıkal, Uğur Daşdemir sarı kart sınırında bulunuyordu. Haftayı hastalıkla geçiren Alp Ergin ise yedek kulübesinde görev bekledi. BB Erzurumspor ve İstanbulspor’un da birbiriyle oynadığı ve puan kaybının kaçınılmaz olduğu haftada temsilcimiz galibiyet alarak durumu avantaja çevirmek istedi. Ancak hesaplar tutmadı.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Kalede Ahmet Önal’a şans veren Fatih Akyel beklenen ilk 11’iyle sahaya çıktı. İlk yarıya etkili başlayan temsilcimiz ilk dakikalardan itibaren rakip eldiveni zorlamaya başladı. Peş peşe ataklar geliştiren Kırmızı-Beyazlılar net gol pozisyonlarını değerlendirmedi. Golcü Onur Garip’in 18.dakikada yerden kalkamadığı karşılaşmada ilk oyuncu değişikliği zorunlu olarak Birlikspor’dan geldi. 20.dakikada Onur Garip’in yerine oyuna Aydın Çetin girdi. Rakibin defansif oyun sergilediği maçta savunmayı geçen temsilcimiz kaleci Yunus Emre’yi geçemedi. İlk yarı baskın oynamasına rağmen sahadan 0-0’lık beraberlikle soyunma odasına girdi.

GOL 89.DAKİKADA…

İkinci yarıya başlayan Birlikspor gol arayışını sürdürdü. Birçok kez rakip kaleye inen temsilcimiz aradığı golü bir türlü bulamadı. 70’de Uğur Işıkal’ın yerine Ali Kemal Yükseker’i, 88’de Erdi Öner’in yerine Alp Ergin’i oyuna sokarak tüm kozlarını oynayan teknik direktör Fatih Akyel hamlelerinden sonuç alamadı. Maçın son dakikalarında baskısını arttıran Birlikspor kontra ataktan kaptırdığı topla bir anda kalesinde gol gördü. 89.dakikada Talha Aydemir’in vuruşuyla Ofspor 1-0 öne geçti. Karşılaşmada 5 dakika kayıp zaman işaret edildi. Gol bulmak için bastıran temsilcimizde Gökhan Meral’in 2.sarı karttan oyun dışı kalmasıyla moraller bozuldu. Kısa süreli gerginliğin ardından orta hakem Hasan Ertuğan oyunu başlatır başlatmaz bitirdi. Kocaeli Birlikspor 1-0 mağlup oldu.