Birlikspor’da kupa hazırlıkları başladı

Kocaeli Birlikspor yarın Edirnespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçının hazırlıklarına önceki gün yaptığı antrenmanla başladı.

Kocaeli Birlikspor yarın Edirnespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçının hazırlıklarına önceki gün yaptığı antrenmanla başladı. Hafta sonu Eyüpspor ile oynadığı lig maçından eve eli boş dönen Kocaeli Birlikspor, hiç ara vermeden yarın saat 15.30’da Edirnespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçının hazırlıklarına önceki gün başladı. Eyüpspor karşısında uzun süre forma giyen oyuncular ile kadroda olmayan ve oyunda az süre kalan futbolculara ayrı antrenman programı uygulandı. Oyunda uzun süre kalan oyuncular yenileme antrenmanı yaparken diğerleri koşunun ardından dar alanda kurallı oyun çalıştı.