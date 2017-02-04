BİSAM’ın enflasyon verileri açıklandı

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Ocak 2017 Dönem Raporu açıklandı.

Raporun sonuçlarına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yüzde 9,22 olarak açıklanan aylık Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki artış, yevmiyeli olarak çalışanlar için yüzde 9,67, düzenli ücretlilerde yüzde 9,60 olarak gerçekleşti.

YOKSULUN ENFLASYONU YÜZDE 2,78 OLDU

Enflasyondan en az etkilenenler yüzde 8,93 ile temel gelir kaynağı gayrimenkul kira geliri ve menkul kıymet faiz geliri olanlar belirlendi. Resmi olarak yüzde 2,46 olan ocak ayı enflasyonu ise en çok yüzde 2,97’lik artış ile nitelikli tarım ve ormancılık çalışanlarını vurdu. En yoksul yüzde 20 için aylık enflasyon yüzde 2,78 oldu.

İKİ HANELİ ENFLASYON

Yıllık enflasyon kirada yüzde 10.1, tüp gazda yüzde 15,1, ilaçta yüzde 13,8, benzinde yüzde 25, vapur ücreti yüzde 29,7, metro ücreti yüzde 16, koyun etinde yüzde 10,51, Tavuk etinde yüzde 13,31, yumurtada yüzde 17.7 oldu. Sağlıkta toplam yıllık enflasyon yüzde 12’yi buldu. Enflasyonun 14 yıllık (AKP hükümetleri dönemindeki) bilançosu, alım gücünde ekmek ve tahıllar için yüzde 10,1, et için yüzde 19,3, balık için yüzde 12, sebze için yüzde 36’lık kayıp olarak yaşandı. Bu ürünlerde enflasyon, genel enflasyonun çok üzerine yaşandı. Kira da dar gelirlinin alım gücü kaybı yaşadığı alanlardan biri oldu. Dar gelirli kirada yüzde 27,5 alım gücü kaybı yaşadı.

KAYIP DEVAM EDİYOR

Şebeke suyu (yüzde 9) ve gaz (yüzde 3) da alım gücü kaybı yaşanan alanlardan oldu. Buna karşın dar gelirlinin elektrik (yüzde 19), elektrikli ev aletleri (yüzde 50-90), telefon (yüzde 756), motorlu araçlar (yüzde 40) gibi özellikle teknolojik gelişmeye koşut fiyatı düşen ve çoğunlukla ithalata bağımlı ürünlerde alım gücü artışı sağlandı. Giysiler de (yüzde 73) alım gücü yaşanan ürünler arasında yer aldı. Kitap ise yüzde 31 ile alım gücü kaybının yaşandığı alanlar arasında yer aldı. Alkollü içkilerde alım gücü kaybı ise birada yüzde 50, şarapta yüzde 13 oldu. Tütünde kayıp yüzde 52 olarak yaşandı.