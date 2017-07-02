Bisiklet kurslerı yazın da devam ediyor

İzmit Belediyesinin bisiklet eğitimleri yaz sezonunda da devam ediyor.

Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan bisiklet eğitim pistinde 7’den 77’ye herkese ücretsiz olarak bisiklet eğitimi verildiğini söyleyen yetkililer “ bisiklet kullanmayı öğrenmek isteyenleri kurslarımıza bekliyoruz. Ücretsiz olan kurslarda önce teorik eğitim veriliyor. Daha sonra uygulamalı olarak bisiklet kullanmayı öğretiyoruz” dediler. Kurslara günde ortalama 25-30 kişinin katıldığı kaydedildi.