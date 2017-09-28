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Bittiğinde Kartepe'nin en büyüğü olacak

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Bittiğinde Kartepe'nin en büyüğü olacak
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in vizyon projelerinden olan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Kompleksi açılışa hazır duruma geldi

Tesisin açılışı bugün Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımıyla saat 14.00’de gerçekleştirilecek.15 Temmuz hain darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit düşen Abdullah Tayyip Olçok’un adının verildiği Kartepe Acısu’da yapılan spor kompleksi açılışa hazır duruma getirildi. 2017 Mart ayında başlanan çalışmaların hızla tamamlanması ile Kartepe vizyon projesine kavuştu.

 

BİN KİŞİLİK TRİBÜN

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in vizyon projeleri arasında yer alan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Kompleksi 16 bin 500 metre kare alan üzerine kuruldu. Stadyum içerisinde 600 metre kare bin kişilik kapalı tribün, futbol, voleybol, basketbol, tenis sahaları, cafe, toplantı salonları bulunuyor.

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