Biyonik Yusuf?

Geçen sezon Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor forması giyen yeni sezonda da Gebzespor’un başarısı için ter dökecek olan Yusuf Çolakoğlu bireysel antrenmanlarına sıkı bir şekilde devam ediyor.

“Bu sezon benim sezonum olacak” diyerek kendine olan güvenini ortaya koyan Yusuf, son yılların moda antrenmanı cross-fit yaparak formunu her geçen gün arttırıyor. Fiziksel anlamda kapasitesini geliştiren ve güçlenen Yusuf’un yaptığı ilginç güç hareketleri dikkatlerden kaçmıyor.