Biz İzmitiz Grubu 2017 yılı ilk yarı yılı etkinlikleri

A- "BİR ÖYKÜM VAR İZMİT" ÖYKÜ YARIŞMASI

1- Aydili Sanat Derneği ile birlikte düzenlemiş olduğumuz yarışmanın konusu, "İzmit'e ait anılar" olacaktır. Yarışmacılar, daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış ve ödül almamış bir kısa öykü ile katılabileceklerdir.( Kitap, dergi, gazete, sosyal paylaşım ağları ve bloklar dahil yayımlanmış olduğu tespit edilirse ödül geri alınacaktır.)

2- Öykü, 12 punto "Times New Roman" yazı karakterli, bilgisayar ile 1 satır aralıklı olarak en fazla iki(2) sayfa olarak yazılacak ve öykünün üzerine bir rumuz konacaktır. Beş nüsha çoğaltılacak olan kısa öykü, bir özgeçmiş, bir vesikalık fotoğraf ile yazışma adresi, telefon numarası ve mail adresi bilgileri de eklenerek, Kemalpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Metropol AVM. No: 26/1 - B İzmit/ KOCAELİ adresine posta yolu ile gönderilecektir. Ayrıca rumuzlu bir şekilde. e- posta yolu ile aydilidergisi@gmail.com adresine de iletilecektir.

3- Seçici Kurul tarafından birinciliği kazanan eser 500 TL, ikinciliği kazanan eser 350 TL, üçüncülüğü kazanan eser ise 250 TL para ödülü ile ödüllendirilecek ve plaket takdim edilecektir.

4- Yarışma seçici kurulu, Hasan Kıyafet, Mehmet Güler, Zehra Gönül Balkır, Asuman Atakuman ve Münire Çalışkan Tuğ'dan oluşmaktadır...

5- Yarışma 15 Şubat 2017 tarihinde başlayıp, 15 Nisan 2017 tarihinde sona erecektir. (Gecikme ve kayıplardan seçici kurul sorumlu değildir)

6- Sonuçlar 15 Mayıs 2017 tarihinde açıklanacak, ödül töreni ise aynı ay içerisinde gerçekleştirilecek olan Biz "İzmitiz" Grubu Geleneksel Kertil Şenliği Programında yapılacaktır.

7- Yarışma sekreteryası Ay Dili Sanat Derneği tarafından oluşturulacak ve daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler, Aydili Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Akın'a ( Cep Tel: 0 532 166 71 32 ) başvuru yapabileceklerdir.

8- Seçici kurul tarafından ödüle ve yayınlanmaya layik görülen eserlerin yayın ve telif hakkı Biz "İzmitiz" Grubuna ait olacaktır. Belirlenen sayıdaki öyküyü içinde barındıran "Bir Öyküm var İzmit" adlı eser, finansmanı Biz "İzmitiz" Grubu tarafından sağlanarak, ilerleyen tarihte yayınlanacaktır.

9- Yarışmaya katılanlar yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaklardır.

B- "BİR İZMİT YÜZBİR UMUT" ÇOCUKLARA BAYRAMLIK GİYSİ DESTEĞİ

Gittikçe zorlaşan yaşam koşullarında, çocukların yüzlerini bir nebze de olsa gülümsetebilmek ve yaşam sevinçlerine ortak olabilmek için, gelir düzeyi düşük ve gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bayramlık giysi desteği sağlanacaktır. Biz "İzmitiz" Grubu üyelerinin maddi katkıları ile 101 çocuk için alınacak giysiler, Ramazan Bayramı öncesi, anlaşmalı mağazalar aracılığı ile ailelere ulaştırılacaktır.

C- "ULUGAZİ İLKOKULU MEZUNLARI 23 NİSAN'DA BULUŞUYOR"

1932 yılında eğitim ve öğretime başlayan ve İzmit'in en köklü okulları arasında bulunan Ulugazi İlkokulu mezunlarını, 23 Nisan 2017 Pazar günü, saat 15:00'de okul bahçesinde bir araya getiriyoruz. İlkini 2013 yılında yaptığımız buluşmanın ikincisinde, üyelerin etkinliğe gelirken çocuklarını ve torunlarını getirmeleri isteyecek, mezunların ve grup üyelerinin birbirlerini daha yakından tanımalarına olanak sağlanacaktır.

D- "ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA

Bundan sonraki yıllarda geleneksel hale getirmeyi planladığımız " Orda bir köy var uzakta" adlı kampanyamız için bu yıl İzmit'e bağlı, Akmeşe İlköğretim Okulu seçilmiş olup, okulumuzun eksikleri arasında bulunan giriş, koridorlar ve merdivenlerde yerini almak üzere, eğitim ile ilgili özlü sözler görselleri yaptırılarak, katkı sağlanmıştır.

E- "KONUŞAN FOTOĞRAFLAR ALBÜMÜ"

İzmit'e ait seçkin fotoğrafların, hikayeleri ile birlikte yer alacağı İzmit Albümü için hazırlık çalışmalarımız başlamıştır.....

F- GELENEKSEL KERTİL BULUŞMASI....

Biz "İzmitiz" Grubu etkinlikleri arasında geleneksel hale gelen Kertil Buluşmalarının dördüncüsü Mayıs ayı içerisinde Kertil Meydanı'nda(Veliahmet Mahallesi) yapılacaktır..

NOT: Basın bültenimiz ekinde, 15 Şubat 2017 tarihinde başlayacak olan " Bir Öyküm var İzmit" adlı öykü yarışmanın bir görseli ile birlikte grup logomuz bulunmaktadır. İlerleyen tarihlerdeki etkinliklerimizin görselleri ve fotoğrafları sizlere ulaştırılacaktır.

Sevgi ve saygılarımla....

Hüseyin Erol. Biz " İzmitiz" Grubu kurucusu..

İzmit. 15 Şubat 2017..