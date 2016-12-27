Haluk Ulusoy

27 Haziran 2016 tarihindeki “Ne olacak bu Avrupa’nın hali” ve 23 Kasım 2016 tarihindeki “Euro’nun sonu geldi” başlıklı yazılarımda dikkat çektiğimiz ekonomik noktaya ulusal basın da gelmeye başladı. 26 Aralık 2016 tarihli Sözcü Gazetesi’nin ekonomi sayfasındaki bu başlıklı haberlerde, bizim haziran ve kasım aylarındaki değerlendirmelerimize benzer tahminlerde bulunmuşlar. Bizi okumaya devam edin…

Bu da ne demek oluyor?

Dünya Bankası, 2017 küresel ekonomik büyüme tahminini, 2016 yılında öngördüğü yüzde 2,9 oranından, yüzde 2,4’e revize ediyormuş.

Bu da ne demek oluyor? Aman SAKIN(!) bana ne demeyelim!

Çünkü çok çok önemli bir karar. Dünya ekonomisinin içinde bulunduğumuz yılda yaşadıklarını tahlil ederek 2017’de bizi nelerin beklediğini anlatacak olan anahtar burada.

ANLAMAYA ÇALIŞALIM

Dünya Bankası’nın yapacağını deklare ettiği bu hareket, gelişmiş ülkelerdeki yavaşlamış ekonomi, düşük emtia fiyatları, zayıf küresel ticaret ve azalan sermaye akımlarından kaynaklanıyor.

Ayrıca, gelişmekte olan ihracatçı ekonomilerde, piyasadaki durgunluktan oluşan düşük fiyatlara uyum sağlamak ve küçülmek zorunda kalmışlardır.

Örnek vermek gerekirse, ABD ekonomisinde yaşananlar yani işsizliğin büyümesi, refahın ve alım gücünün azalması ile ortaya çıkan fiili durum. Trump’ın bunu doğru tahlil edip, halka doğru vaatlerde, yani iç büyüme ve işsizliğe çözüm ile ekonomik refah vaatlerinde bulunması seçim kazanmasının nedenidir. Mevcut yavaşlamış ekonomi, düşük emtia fiyatları, zayıf küresel ticaret ve ABD iç piyasasında azalan sermaye bugünkü durumun sebepleridir.

2016’da, gelişmiş ya da gelişmekte olan ekonomilerdeki büyümenin yüzde 0,4’lük bir hızla ilerlemesi beklenirken, yükselen politik ve jeopolitik belirsizlikler piyasaları ciddi aşağı yönlü hareketlere maruz bırakmıştır.

Buraya kadar anlaştık mı?

Devam edelim…

Ekonomik büyüme, yoksulluğun azaltılmasının en önemli itici gücüdür.

Global ekonomik büyüme, yoksulluğu azaltmanın en önemli etkeni olma özelliğini sürdürüyor. Yoksulluğu azaltmak ve paylaşılan refahı artırmak için büyümeyi güçlendirici politikalar izlemenin kritik önceliği olduğu bilinen bir gerçektir.

Gelin bir de bunu gerçeklere ve 20 Ocak 2017’den sonra olacaklara göre sıralayalım;

ABD, sermayeyi ülkeye çağırdı ve cazip hale getirmek içinde faiz artırdı.

Parası değerlenmeye başladı.

Üretim teşvikleri verildi.

Yatırımılar başladı.

İş imkanları oluştu.

İşsizlik azaldı.

Sermaye güçlenmeye başladı.

Gelir arttı.

Refah seviyesi yükseldi.

Harcama arttı…

İşte ekonomik döngü ve gelişme için Trump’taki beklenti bu.

BİZDE DURUM NE OLACAK?

Avrupa ve gelişmekte olan Orta Asya’daki ekonomik faaliyetler, Rusya’da 2014 ve 2015’te petrol fiyatlarının düşmesi ile yaşanan büyük durgunluğa bağlı olarak durdu.

Rusya hariç tutulduğunda bölgesel büyüme 2014 ve 2015 yılında yüzde 2,5 seviyesinde kaldı. Bölgesel büyümenin 2016’da ise sadece yüzde 1.2’ye ulaşması bekleniyor.

Türkiye’nin ihracatları genelde yavaşlarken, üzerindeki politik baskılar, terör ve Suriye’deki savaş ülkemizi daha da güç bir durumda bırakacaktır. Petrol fiyatlarının düşük seyri bizim ekonomimize her ne kadar büyük katkı verse de, ticari komşularımız olan Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan’a büyük zarar vermekte ve bölgesel olarak alım gücünü azalttığı için emtia fiyatlarını düşürmektedir. Sonuçta ihracatçı, üretici olan bizlere zarar vermektedir.

Bölgedeki riskler, savaşlar, terör, jeopolitik dengesizlikler, belirsiz sınırlar, yeni oyuncu İran’ın global piyasalarda boy göstermeye başlaması, petrol fiyatlarının aşağı hareketi veya yerinde kalması, vadesi gelen bono ve dış borçların ödenememesi, konsolide edilememesi nedeniyle oluşacak olan daha yüksek faizli finansman giderleri ve siyasi kutuplaşmalara, antidemokratik tek adam düzenine doğru giderken, piyasaların ürkmesi ve sermayenin güvenli limanlara doğru hareketinin çoğalması büyüme beklentilerimizi;

“Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde, kalbur saman içinde büyüyen demokratik bir Türkiye varmış” diye on yıllarca anlatılacak masallara çevirir. Arap baharı öncesindeki Mısır, Libya ve Cezayir gibi, zengin yöneticiler, fakir halk şeklinde yaşamaya başlarız.

Eğer ülkemizde demokratik sistemin ve istikrarın sağlanması mümkün olursa, pozitif büyümeye geri dönebilirsek büyüme 2017-18 arasında hızlıca yükselecektir. Hızlı yükselmesindeki en büyük beklentim de alışılmışa geri dönülmesi ve daha iyi şartların ufukta belirmesiyle harcamaların artmasıdır. Bunun içinde üretim, üretim, üretim ve yeni yurt dışı alıcılar bulmak şarttır.

Dünya ekonomistleri 2017 ve 2018 büyüme tahminlerini temkinli veriyorlar. Umarım, dünyayı iyi günler bekliyordur.

2017’de güvenli bir ortamda, savaş ve terörden uzak, sağlıkla, huzurla, istikrarlı, demokratik, insan haklarına saygılı, adaletli, kalkınma odaklı hedefleri olan bir Türkiye’de yaşamayı hepimize canı gönülden dilerim.