Bizim gençler turp gibi

Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi (SPORTAM), sporcuların ikinci adresi olmayı sürdürüyor.

Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi (SPORTAM), sporcuların ikinci adresi olmayı sürdürüyor. Merkezde geçtiğimiz günlerde Kocaelispor U-17 Akademi takımının performans analizi yapıldı. Geniş ve kapsamlı analizde, 21 futbolcunun performans düzeyi kayıt altına alındı.

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER YAPILDI

Analizler çerçevesinde genç futbolcuların belirli antropometrik ölçümleri, branş performans düzeylerine yönelik testler uygulandı. Ölçüm ve testler öncelikle sporcuların fiziksel profillerinin oluşturulması ve kondisyonlarının belirlenmesi amacıyla yapıldı. Söz konusu testler, antrenman döneminin belli zamanlarında tekrarlanacak ve bu sayede sporcu ile ilgili durum bilgisi elde edilmiş olunacak.