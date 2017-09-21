Bizim gençlerden acı şaka!..

Türkiye Kupası 3. Tur maçında amatör Edirnespor ile karşılaşan Kocaeli Birlikspor rakibine penaltılar sonucu 6-5 mağlup oldu ve kupadan elendi. Uzatmalarda 2-0 öne geçen Kırmızı Beyazlılar tecrübesizliğinin kurbanı oldu ve skoru koruyamadı

SICAK HAVA ETKİLEDİ

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşmasında 2. Lig’de mücadele eden Kocaeli Birlikspor Alparslan Türkeş Stadı’nda, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Edirnespor’u konuk etti. Havanın sıcak olması nedeniyle Birlikspor maçın ilk yarısında pozisyon üretmekte zorlandı. Edirnespor net goller kaçıran taraftı. Maçın 22’nci dakikasında Sabur’un pasında topla buluşan Metin’in sert şutunu Birlikspor defansı kornere çeldi. 38’inci dakikada Edirnespor’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Metin topu ceza sahası içine ortaladı, Sabur’un kötü vuruşunda top auta çıktı. 41’de Metin Çalışkan Edirnespor adına mutlak bir gol kaçırdı ve İlk yarıda ‘gol’ sesi çıkmadı: 0-0

65’DEN SONRA KENDİNE GELDİ

İkinci yarısında Kırmızı-Beyazlı Birlikspor turu geçmek için sahaya çıktı. 65’te Birlikspor’da oyuna ikinci yarıda giren Melih’in ceza sahası içinde verdiği pasta kale önünde Berat topa dokunamadı kaçırdı. Maçın 67’de Melih’in ceza sahası içinde pasında buluşan Raif’in vuruşunda top rakip kaleci Emir’i geçemedi. 74’te yine Melih net bir gol pozisyonunda topu Emir’e nişanladı. 90’da Raif savunma arkasına koşu yaptı ve topu önünde buldu. Müsait pozisyonda topu iyi kontrol edemeyen Raif mutlak bir gol kaçırdı ve normal süre 0-0 sona erdi.

UZATMALARA İYİ BAŞLADIK

1.uzatmadevresinin 2. dakikasında Kocaeli Birlikspor’un atağında Emrecan’ın pasında sağ kanatta ağlara gönderdi. 99. dakikada Melih’in şutunda Edirnespor kalecisi Emir’den dönen topu iyi takip eden Raif’in vuruşunda top bir kez daha rakip ağlara gitti: 2-0. İlk uzatmaların bitimine saniyeler kala Medet farkı 1’e indirdi. 109’da Muhammet ceza sahası içinde topa eliyle temas etti ve Edirne ekibi penaltı kazandı, Kemal Emre Bozoğlu penaltıyı gole çevirince uzatmalar 2-2 sona erdi. Heyecan içerisinde geçen penaltılarda Emirhan ile Semih penaltı atışlarını değerlendiremeyince konuk ekip 6-5’lik skorla turu geçen taraf oldu. Erdem ÖVÜÇ

K.BİRLİKSPOR 5:- EDİRNESPOR:6

STAT: Alparslan Türkeş

HAKEMLER: Cihan Aydın ***, Mehmet Özkan ***, Şeyhmus Baysal ***

KOCAELİ BİRLİKSPOR: Muhammet Demir *, Emirhan Subaş **, Muhammet Özkal **, Yahya Kemal Baki * (Dk. 61 Berat Aydın*), Berat Demir * (Dk. 46 Melih İnan ****), Raif Uzuner** (Dk. 100 Talha Özler?), Semih Üstün **, Kemal Kazan ***, Emrecan Yıldızhan**, Batuhan Boyoğlu **, Mehmet Mustafa Yıldızaç **

EDİRNESPOR: Emir Korubeyi **, Harun Akyel **, Metin Çalışkan ***, Sabur Eser ** (Dk. 56 İsmael Kone ****, TolgaCengiz ** (Dk. 87 Medet Yanyacı**), Yunus Namdar **, Uğur Kapısız ** (Dk. 104 Ramazan Bildirici?), Feyzullah Saray **, Kemal Emre Bozoğlu **, Murad Damra Kaya **, Emirhan Özkan **

GOLLER: Dk. 92. Melih İnan, dk. 99 Raif Uzuner (Kocaeli Birlikspor), dk. 105 Medet (Edirnespor), dk.109 (Kemal Emre)

SARI KARTLAR: Melih (Dk 46), Raif (Dk 80), Berat (Dk. 102), Talha Özler (Dk.106), (Kocaeli), Sabur (Dk.57), Tolga (Dk.67), Damra (Dk.68), Emirhan (Dk. 94), Kemal (Dk.96), Yunus (Dk.97) (Edirnespor)

NORMAL SÜRE: 0-0

UZATMALAR: 2-2

PENALTI ATANLAR: Emrecan, Kemal, Batuhan (Kocaeli Birlikspor) Metin, Kemal, Damra, Emirhan (Edirnespor)

PENALTI KAÇIRANLAR: Emirhan Subaş, Semih Üstün (Kocaeli)