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Bizim imtihanlarımızdan birisi de bu!..

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Bizim imtihanlarımızdan birisi de bu!..
Yıllardır zor günler yaşayan ancak her şeye ayakta durmaya çalışan Kocaelispor, özellikle kış aylarında İsmetpaşa Stadı zemininden çok çekiyor.

Erzin Belediyespor arasında oynanan maçta da patates tarlasını andıran bir zemin can sıkıcı boyuttaydı.

 

ARTIK ZEMİN İÇİN YAPACAK BİR ŞEY YOK

Maç öncesinde ve maç esnasında yağan yağmur zemini olumsuz etkiledi. Sezonun genelinde zemin ile ilgili problem yaşayan Yeşil Siyahlılar, Erzin Belediyespor maçında da aynı sıkıntıyı yaşadı. Yeşil Siyahlılar ağır zeminde de olsa sonuca gitmesini bildi ve taraftarına bu zeminden galibiyet çıkardı. 3. Lig 2. Grup temsilcimiz Derincespor da 3 yıldır İsmetpaşa Stadı’nda maçlarını oynuyor. Özellikle kış mevsimlerinde drenajı iyi olmayan statta iç saha avantajını kullanmak isteyen Kocaelispor, bu avantajını yüzde yüz kullanamıyor.

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