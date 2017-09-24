Bizimkiler 20117-18'e kötü başladı

Rakamlara bakıldığında, profesyonel takımlarımız son yılların en kötü başlangıcını yaptı. Kocaelispor kazandı ama henüz alt sıralarda, Kocaeli Birlikspor gençlerle direniyor, Darıca ve Gölcük aldığı sonuçlarla şaşırtıyor

KOCAELİSPOR TOPARLANIYOR…

4 takımımız içerisinde en iyi mücadele eden, ancak aldığı sonuçlarla şaşırtan temsilcimiz, 3.Lig 3.Grup takımı Kocaelispor oldu. Rakiplerini boğan, ancak bir türlü sonuca gidemeyen Yeşil Siyahlılar, nihayet önceki akşam İsmetpaşa’da ağırladığı, kendisi gibi iyi durumda olmayan Şanlıurfa Karaköprü Belediye’yi yenik duruma düştüğü maçta 2-1 yenerek, düze çıktı. Ancak henüz her şey bitmiş değil. Çarşamba günü Aydın deplasmanından mutlaka puan ya da puanlarla dönmek gerekiyor.

KOCAELİ BİRLİKSPOR DİRENİYOR…

Transfer yasağı nedeniyle gençlerle yola çıkan 2.Lig’deki tek temsilcimiz, Kırmızı Grup ekibi Kocaeli Birlikspor, puan kayıplarını sürdürüyor. Kötü oynamamasına rağmen gol yollarında sıkıntı çeken gençler, rakibi boğuyor ama kolay gol yiyip, zor gol atıyor. TFF tarafından 3 puan simle cezasına çarptırılan takım, onur mücadelesi veriyor. Farklı Muğla yenilgisiyle lige başlayan, ama ardından Etimesgut Belediyespor gibi bir dev takımı yenerek sükse yapan takım Eyüp deplasmanında gol düellosunu kaybetti ama alkışlandı. Takım önceki gün Buca’yla evinde 1-1 berabere kaldı. Birlik çarşamba günü Sarıyer’i ağırlayacak. Maç 16.00’da başlayacak.

DARICA G.B. BOL KESEDEN…

Yıllardır çuvalla para harcayan ancak bir türlü sahada sportif sonuç alamayan Darıca, son yılların en kötü başlangıcını yaptı. 3.Lig 2.Grup’ta yer alan Sarı Yeşilliler, 4 maçta toplam 6 puan alırken, henüz yenilmedi ama, önceki gün gitti, puansız, sahaya zar zor çıkabilen Kayseri Erciyes’e ilk bir puanını takdim ederek, taraftarını şaşırttı. 4 maçta 3 beraberliği bulunan takım, zirveden uzaklaşıyor. Kupadan da elenen Gürses Kılıç’ın talebeleri, çarşamba günü 19.00’da başlayacak maçta, güçlü Van Büyükşehir’e konuk olacak.

GÖLCÜKSPOR KÖTÜ GİDİYOR…

3.Lig 2.Grup’taki bir diğer temsilcimiz Gölcükspor ise bir anda alt sıralara indi. 4 hafta geride kalırken Kırmızı Siyahlılar 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle, düşme hattına yaklaştı. Önceki gün Rize Pazar deplasmanında da teslim olan Gölcükspor, irtifa kaybediyor. Ramiz Soydaş ve talebeleri, çarşamba günü 16.00’da başlayacak maçta Ankara Demirspor’u ağırlayacak. Güçlü Başkent ekibi geçen hafta içi Samsunspor’u penaltılarla 6-4 yenerek tur atladı. Son tahlilde, takımlarımızın son derece kötü bir başlangıç yaptıkları açık açık görülüyor. İki takımımızın birden transfer yasağının bulunması ise çaresizliği sergiliyor.