BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye’ye geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 10 ve 11 Şubat 2017 tarihlerinde Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre 1 Ocak 2017 tarihinde görevini devralan BM Genel Sekreteri Guterres’in yeni unvanıyla Türkiye’ye ilk kez gerçekleştireceği ziyarette Türkiye ve BM arasındaki işbirliği ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak. Görüşmelerde başta Kıbrıs, Ortadoğu’daki gelişmeler ve insani durum olmak üzere güncel uluslararası ve bölgesel konular üzerinde kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.