Boğulan dalgıça ilk müdahale Başkan Yıldırım'dan

Karamürsel'deki anma programında boğulma tehlikesi geçiren dalgıç kızı, Karamüsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım suya atlayarak kurtardı.

1 Mart 1958 yılında Üsküdar Faciası olarak bilinen İzmit iskelesinden hareket eden Üsküdar Vapuru denize açıkdıktan kısa süre sonra içindeki 600 kişiyle birlikte alabora olmuş vahim olay onrasında çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Bugün kent genelinde üzücü olay için anma programları düzenleniyor. Karamürsel'deki anma program sırasında dalgıç genç kız boğulma tehlikesi geçirdi. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım denize atlayarak genç kızı sudan çıkardı. Bu esnada olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekipleri denizden çıkarılan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Dalgıç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN