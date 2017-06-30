Boğulmaktan son anda kurtarıldı

Körfez'de serinlemek için denize giren 87 yaşındaki Rüstem Asımoğlu, tansiyonu yükselince çırpınmaya başladı. Çevredekiler denize atlayarak boğulmak üzere olan Asımoğlu'nu kurtardı

Olay, Körfez Şirinyalı sahilinde meydana geldi. Rüstem Asımoğlu serinlemek için denize girdi. Tansiyonu yükselen Rüstem Asımoğlu denizde çırpınmaya başladı. Çevredekiler Rüstem Asımoğlu'nu çırpınırken görünce denize atlayarak yardımına koştu. Boğulmak üzere olan Rüstem Asımoğlu, kıyıya çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rüstem Asımoğlu tedavi altına alındı.