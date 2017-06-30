  • BIST 100.440
  • Altın 140,581
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli : 15 °C
  • İstanbul : 25 °C
  • Sakarya : 15 °C

Boğulmaktan son anda kurtarıldı

»
Boğulmaktan son anda kurtarıldı
Körfez'de serinlemek için denize giren 87 yaşındaki Rüstem Asımoğlu, tansiyonu yükselince çırpınmaya başladı. Çevredekiler denize atlayarak boğulmak üzere olan Asımoğlu'nu kurtardı

Olay, Körfez Şirinyalı sahilinde meydana geldi. Rüstem Asımoğlu serinlemek için denize girdi. Tansiyonu yükselen Rüstem Asımoğlu denizde çırpınmaya başladı. Çevredekiler Rüstem Asımoğlu'nu çırpınırken görünce denize atlayarak yardımına koştu. Boğulmak üzere olan Rüstem Asımoğlu, kıyıya çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rüstem Asımoğlu tedavi altına alındı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Düdüklü tencere patladı!30 Haziran 2017 Cuma 12:11
  • Derinceli Akif, kaza kurbanı oldu30 Haziran 2017 Cuma 10:54
  • Körfez'de yaralama!30 Haziran 2017 Cuma 10:36
  • Gece kulübünde kavga: 2'si ağır 3 yaralı30 Haziran 2017 Cuma 10:06
  • Feci kaza evli çifti birbirinden ayırdı30 Haziran 2017 Cuma 09:52
  • Banka soyguncusu, Kocaeli'de yakayı ele verdi30 Haziran 2017 Cuma 09:39
  • Kazada can veren Yalta, toprağa verildi30 Haziran 2017 Cuma 09:33
  • Kartepe kaza! 2 kişi hastaneye kaldırıldı29 Haziran 2017 Perşembe 21:08
  • Yoldan karşıya geçen iki kıza otomobil çarptı29 Haziran 2017 Perşembe 17:35
  • Uyuşturucu kullanan gençlerin ibretlik hali...29 Haziran 2017 Perşembe 16:35
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim