Böke ve İnce Adalet Yürüyüşü'nde

Selin Sayek Böke ve Muharrem İnce Adalet Yürüyüşü'nde

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke de Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli ayağında Kılıçdaroğlu ve partilileri yalnız bırakmadı. İnce ve Böke hatır fotoğrafı çektirmek isteyen partilileri kırmadı.