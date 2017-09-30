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Bol bol bir birimiz ile maç yapacağız!

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Bol bol bir birimiz ile maç yapacağız!
2. ve 3. Lig’de yer alan kulüplerin alt yapılarının mücadele ettiği akademi liglerinin bir ara kaldırılması gündemdeydi.

Ancak gelen yoğun tepki üzerine geri adım atan TFF konu ile ilgili düzenlemeye gitmiş ve Süper Lig ile TFF 1. Lig takımlarını Elit, 2 ve 3. Lig takımlarını da Bölgesel Gelişim adı altında ikiye ayırmıştı. Bu yıl 14 yaş grubu Bölgesel Gelişim Ligi’nde olmayacak, 15,16,17 ve 19 yaş grupları yer alacak.

 

ŞAMPİYONAYA GİDİLMEYECEK

Yapılan kura çekimi sonucu temsilcilerimizin grubu belli oldu. Buna göre Kocaelispor, Gölcükspor, Kocaeli Birlikspor ve Darıca Gençlerbirliği, 2. Bölge’de yer alacak. Kocaeli takımlarının rakipleri Sakaryaspor, Tuzlaspor, Sultanbeyli ve Zonguldak Kömürspor olacak. 7’şer haftadan 3 devre halinde oynanacak olan lig 21 haftanın ardından sona erecek. Bu yıl grupta şampiyon olan ya da ilk 2’de yer alan takımlar şampiyonaya gitmeyecek. Ligdeki ilk maçlar 15 Ekim’de oynanacak. Ali KÖKSAL

 

İLK HAFTA MAÇLARI - 15 Ekim 2017 14:00

Gölcükspor - Kocaelispor     

Darıca Gençlerbirliği - Kocaeli Birlik

Tuzlaspor - Sultanbeyli Belediyespor           

Zonguldak Kömürspor - Sakaryaspor.          

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