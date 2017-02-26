Dilovası Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda projesi tamamlanan ve yatırım planına alınan Diliskelesi Seyir Tepesi için önceki gün ilk kazma vuruldu. Bölgenin en güzel manzarasına sahip olacak olan Seyir Tepesi, Osmangazi Köprüsü manzaralı olacak. 2 bin 40 metrekare alanda hayat bulacak olan proje içerisinde vatandaşların muhteşem manzara karşısında yemek yiyip çay içebilecekleri, dinlenebilecekleri güzel bir kafeterya ile birlikte çocuk oyun grupları, fitnes alanı, süs havuzu, tuvaletler, yürüyüş yolu ve vatandaşların piknik yapabilecekleri barbeküler olacak. Yapımına başlanan Seyir Tepesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Başta ilçemiz halkı olmak üzere bölge halkının güzel vakitlerini geçirebilecekleri Seyir Tepesi Parkı için ilk harcı atmış bulunuyoruz. Halkımızın yeşillikler içerisinde muhteşem deniz manzarası ve Osmangazi Köprüsü manzarası karşısında tüm gününü rahatça geçirebilecekleri sosyal tesisimiz inşallah yapacağımız çalışmalar ile kısa sürede hayat bulacaktır. Vatandaşlarımızın rahat etmesi ve kullanabilmesi için her türlü çalışmanın yapılarak en yakın zamanda,halkımızın hizmetine açmayı istiyoruz” dedi.
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Bölgenin en güzel manzaralı parkına ilk harç atıldı
Osmangazi Köprüsüne nazır Seyir Tepesi projesinde ilk harç önceki gün Dilovası Belediyesi tarafından atıldı.
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