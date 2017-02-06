Borçların yapılandırılmasında beklenmeyen gelişme

Fikret Gökmen

Bilindiği üzere gerek vergi gerekse Sosyal Güvenlik prim borçlarının yapılandırılması geçmiş aylarda yapılmıştı. 30 Kasım 2016 tarihinde vergi borçlarının ilk taksiti, 02.01.2017 tarihinde de Sosyal Güvenlik prim borçlarının ilk taksitleri ödenmesi gerekiyordu.

Ancak bazı mükellefler değişik nedenlerle vergi ve sigorta borçlarının ilk taksitlerini ödeyemediklerinden yapılandırmaların bozulduğu endişesi içindeydiler. Diğer taraftan Ocak ayı sonunda da vergi borçlarının ikinci taksitleri ödenmesi gerekiyordu.

Doğrusu kamuoyunda gerek vergi gerekse SGK prim borçlarını yukarıda belirtilen sürelerde ödeyemeyenler için bir uzatma beklenmekteydi.

Bir baktık ki yayınlanan tebliğ ve duyurular ile kanun kapsamında 2017 yılı Ocak ayından itibaren (ödeme süresi bu aya tekabül eden taksitler dahil) ödenmesi gereken taksitlerin her birinin ödeme süreleri dörder ay uzatıldı. Uzatılma işlemleri gerekli kurumlarca yapılacağından işverenlerin yazılı başvurularına gerek bulunulmayacağı bildirildi.

Bu nedenle;

Kesinleşen alacaklar (yapılandırılan önceki yıl borçları)

Matrah artırımları taksitleri

Düzeltme işlemleri ile ilgili taksitler uzatılma kapsamındadır.

Yapılandırmanın bozulmaması için ödeme süresi uzayan taksitlerin belirtilen uzayan sürreler içinde ödenmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere yasal düzenlemede taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, ayrıca bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulmaktadır.

Bu nedenle önemle belirtmek isteriz ki, taksitli ödeme seçeneğini seçen borçluların 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilk iki taksiti tam olarak ödemeleri gerekmektedir.

Mükelleflere bizim önerimiz yine ödemelerini en son güne bırakmamalarıdır. Zira son gün sistemlerden kaynaklanan sorunların kendilerine çok daha önemli sıkıntılar yaratacağı unutulmamalıdır.