Borçlunun sağlığı bozulmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, prim borcu olan yaklaşık 1.5 milyon BAĞ-KUR’lu esnafın yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilmesi için Bakanlar Kurulu kararı çıkaracaklarını, sonbaharda hazırlayacakları yasayla emeklilik ve sağlık primini ayıracaklarını söyledi. Bakan Müezzinoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

KARAR ALINACAK

“Kalıcı çözüm için yasal düzenleme yapılacak. Bu durum 1.5 milyon BAĞKUR’luyu ilgilendiriyor. Yasa TBMM’den geçinceye kadar mağduriyetleri ortadan kaldırmak için önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu kararı çıkartarak prim borcu olan BAĞKUR’lu esnafın yıl sonuna kadar sağlık hizmeti almasını sağlayacağız.”